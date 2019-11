Teatro, sold out per 'Piccolo Principe'

(ANSA) - ATRI (TERAMO), 18 NOV - È partita con il tutto esaurito e un pubblico attento e partecipe la nuova stagione teatrale per ragazzi "Racconti d'Inverno, a teatro con mamma e papà" del Teatro Comunale di Atri. Grande successo ieri per il primo spettacolo "Il Piccolo Principe" di Antoine De Saint-Exupéry portato in scena dal Teatro dell'Acquario di Cosenza. Per 'Biancaneve e i sette nani', spettacolo, a cura de I Guardiani dell'Oca, in programma il prossimo 29 dicembre, vista la grande richiesta del pubblico, ci saranno due turni, al fine di permettere a tutti di assistere a una delle fiabe più amate dai bambini. Gli altri appuntamenti in cartellone sono il 19 gennaio 2020 alle 17 con 'Sulla luna in bicicletta" con la Compagnia Teatro Verde di Roma. Chiuderà la stagione il 16 febbraio alle 17 lo spettacolo "Le peripezie di Arlecchino" con la Compagnia Ortoteatro.