Progetto Terminal Tua a Lanciano

(ANSA) - Lanciano, 15 NOV - Parte da Lanciano il primo dei 9 terminal bus finanziati dalla Regione Abruzzo di cui la società di trasporti Tua sarà l'ente attuatore. L'autostazione di Lanciano, 550 mila euro di investimenti sarà realizzato entro l'estate 2020. Il progetto esecutivo è stato illustrato oggi nella sede della Sangritana dal presidente di Tua Gianfranco Giuliante, dal sindaco Mario Pupillo e dall'assessore regionale all'Urbanistica e Territorio Nicola Campitelli. Il terminal di piazza Memmo disporrà di 18 stalli per i bus e 8 banchine con accessibilità universale ed una nuova banchina arrivi-partenze.

Per le auto ci saranno 16 posti standard, anche con accessibilità universale e per mobilità elettrica, oltre a una colonnina per ricarica auto e bike. Progetto illustrato dall'architetto Gianluca Mezzanotte. L'edificio del terminal, 250 metri quadri su due piani, ospiterà biglietteria, sala di attesa, area ristoro, tre uffici e servizi igienici. Sulle pensiline esterne saranno installati pannelli fotovoltaici.