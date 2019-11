Montesilvano, si studia nuovo Prg

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 15 NOV - Sono state presentate le linee di indirizzo del nuovo Prg del Comune di Montesilvano, alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell'assessore all'Urbanistica Anthony Aliano, del dirigente comunale Marco Scorrano e del professor Lucio Zazzara, docente dell'Università Gabriele d'Annunzio, che ha formalizzato con la firma del contratto l'incarico di redigere definitivamente lo strumento urbanistico. "La città dopo 21 anni - afferma il sindaco - si doterà di un nuovo PRG, il territorio carente in alcuni aspetti, avrà una maggiore vivibilità con spazi verdi e più consoni alla sua vocazione turistica. Questa città avrà inoltre uno spazio migliore per eventi con la realizzazione di un teatro in Largo Venezuela, che sarà pronto già dalla prossima estate. Prevista la riqualificazione del borgo, che sarà dotato di parcheggi, il Colle merita un'attenzione particolare per le sue pregevoli qualità artistiche e paesaggistiche.