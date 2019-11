Judo: D'Urbano vince al Trofeo Lombardia

(ANSA) - CHIETI, 15 NOV - Il teatino Alessandro Bruno D'Urbano (KodokanChieti), classe 2006, si è classificato al primo posto con 580 punti al Trofeo Italia Esordienti B, categoria -73 kg di judo, che si è svolto a Gerenzano (Varese).

Ha preceduto giovani atleti della stessa categoria del Lazio, Flavio Venturini (2005), punti 535; della Liguria, Simone Galasso (2005), punti 493; della Toscana, Niccolò Vanni (2005)i, punti 480; dell'Emilia e Romagna, Filippo Mariani (2005), punti 355. Questa prestigiosa vittoria permette all'atleta di scalare la "ranking list" nazionale di categoria con la conquista certa della qualificazione per i Campionati Italiano in programma per il 7 dicembre 2019.