Elettrodotto Terna, protesta comitati

(ANSA) - CEPAGATTI (PESCARA), 15 NOV - Protesta pacifica di un centinaio di persone aderenti al comitato "Piano Pulito" questa mattina a Piano Marino di Villanova di Cepagatti (Pescara) all'ingresso dell'elettrodotto di Terna di Villanova-Gissi-Tivat (Montenegro) dove per l'inaugurazione è prevista la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I manifestanti, tutti residenti nella zona dove è stato costruito 'impianto, stanno portando avanti da tempo la protesta contro la costruzione dell'impianto. "Noi siamo preoccupati per la nostra salute e per la salute dei nostri figli perché questi impianti - ha spiegato Martina Del Prete - del Comitato Piano Pulito - sono stati costruiti a ridosso delle nostre abitazioni e nessuno ci garantisce quali siano gli effetti a lungo termine proprio sulla salute, sapendo che l'elettromagnetismo ha anche degli effetti anche sulle malattie del sangue e quindi siamo qui a farci sentire, sperando che qualcuno ci ascolti".