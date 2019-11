Bussi: Blasioli (Pd), bene Commissione, ora bonifiche

(ANSA) - PESCARA, 12 NOV - ''Sono molto felice che la Commissione sia partita, un po' di tempo si è perso, ma ci riuniremo questo mercoledì per iniziare il lavoro''. Non usa mezzi termini il consigliere Pd Antonio Blasioli nel commentare la nascita della Commissione di Inchiesta regionale su Bussi.

''Io personalmente mi impegnerò mattina e sera in questa commissione - afferma Blasioli - e abbiamo già parlato con il sottosegretario Morassut per dare il via alle bonifiche: la Commissione farà bene, lo so, e bisogna dare il via almeno ai 48 mln messi da Legnini per le 2A/2B che sono solo una parte del necessario. Nessuno sa dire quanto tempo e soldi ci vorranno, con un Comune come quello di Busso in difficoltà. In più porremo un occhio anche a Piano d'Orta. Insomma, quando metteremo il naso nelle cose, ne verranno fuori tante, saranno 6 mesi minimo di intenso lavoro''.

Per il consigliere pescarese quindi ''ora ci dobbiamo aspettare una seria interlocuzione col ministero, andremo da Morassut il prima possibile: l'orgoglio regionale si trova anche in queste cose, siamo in ritardo, ora non bisogna strumentalizzare nulla ma lavorare sul serio''.(ANSA).