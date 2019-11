Jazz 'n Fall, a Pescara Kenny Barron

(ANSA) - PESCARA, 10 NOV - Lunedì 11 novembre al Teatro Massimo di Pescara Kenny Barron insieme al Daniele Cordisco Hammond Trio, composto da Daniele Cordisco alla chitarra, Pat Bianchi all'organo Hammond e Giovanni Campanella alla batteria. L'evento è organizzato dalla Società del Teatro e della Musica 'Luigi Barbara' e promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) nell'ambito del progetto Circolazione musicale in Italia - Jazz session, che vede la direzione artistica di Lucio Fumo e gode del contributo del ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per lo Spettacolo. Barron è tra i pianisti jazz più importanti del panorama attuale. Un vero e proprio maestro nel condurre lo strumento attraverso la sua storia e la sua letteratura in percorsi che tengano conto delle tradizioni senza rimanerne prigionieri.