Acquedotto Gran Sasso, danno riparato

(ANSA) - L'AQUILA, 10 NOV - "L'erogazione idrica nell'aquilano è stata regolarmente ripristinata qualche minuto prima della mezzanotte, dopo la riparazione del danno sull'acquedotto del Gran Sasso", con "personale che si è adoperato fino a tarda notte e in condizioni meteorologiche sfavorevoli". Lo comunica l'Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa. "Stamattina presto sono iniziati i controlli e finora non sono stati riscontrati problemi - recita una nota - La funzionalità sembra ripristinata al cento per cento su tutto l'acquedotto. Non sono arrivate segnalazioni di mancanza d'acqua in quanto i serbatoi si sono riempiti da mezzanotte e per tutta la notte, a seguito della saldatura sul danno, mentre continuano i controlli, ma non si sono verificate criticità per mancanza d'acqua". Le ordinanze di non potabilità a fini alimentari "saranno revocate appena saranno emessi i certificati ufficiali dei laboratori sulla qualità delle acque, comunque in tempi ragionevolmente rapidi; l'acqua può quindi essere utilizzata solo a fini igienici".