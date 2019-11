Tv: Rai Abruzzo compie 60 anni

(ANSA) - PESCARA, 9 NOV - ''Voglio cominciare con un grazie, grazie a tutti i tecnici, gli amministrativi e i giornalisti che hanno permesso in questi sessant'anni alla Rai abruzzese di diventare un'istituzione''. E' quanto ha detto Paolo Pacitti, caporedattore Tgr Abruzzo, durante le celebrazioni per i 60 anni dall'apertura della sede Rai Abruzzo che si sono tenuti al Mediamuseum di Pescara.

Pacitti ha proseguito spiegando che ''E' merito loro se oggi siamo qui a celebrare sessant'anni dall'apertura della sede regionale abruzzese. Oggi questa è una Rai che è orgogliosa del suo passato ma deve guardare al futuro. E' il passaggio cruciale al mondo delle media company, ai social ad un pubblico più giovane che vogliamo intercettare per ritrovarci qui tra altri sessant'anni. Una sfida bella che dovrà riconnettere questa regione. E per la Rai sarà una sfida da cogliere al volo''.