Segre: mozione Pd Teramo per conferire cittadinanza onoraria

(ANSA) - TERAMO, 8 NOV - Una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana segretario sarà presentata nel prossimo consiglio comunale dal gruppo consiliare del Partito democratico.

Lo ha annunciato stamani il segretario comunale Pd e consigliere di maggioranza, Massimo Speca, che ha voluto sottolineare come "sia necessario in questo momento inviare un segnale da Teramo, città che ha pagato un pesante tributo di sangue per liberare la comunità dall'occupazione nazifascista".

"Deve essere significativo, oltre il valore politico - ha detto il segretario comunale del Pd - che accada a Teramo che già ha segnali visibili di questo impegno di resistenza, come la pietra d'inciampo installata per onorare Alberto Pepe che ha pagato con la vita la sua resistenza in un campo di concentramento: la cittadinanza onoraria a Liliana Segre vuole essere un segnale forte per rivendicare la nostra storia, ricordarci chi siamo e ricordarci appunto la nostra umanità".(ANSA).