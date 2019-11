Asl Chieti e Giornata Mondiale Diabete

(ANSA) - CHIETI, 8 NOV - Tante le iniziative di informazione e prevenzione rivolte ai cittadini della provincia di Chieti per la Giornata mondiale del diabete, quest'anno dedicata al tema "Proteggi la tua famiglia". Secondo dati Istat, il diabete colpisce in Abruzzo il 5,8% della popolazione, tra cui il 20,8% delle persone di 65 anni e oltre. Domenica 10 novembre, a Francavilla al Mare, la responsabile del Centro diabetologico territoriale di Chieti Anita Minnucci organizza la "Passeggiata della salute": partenza alle 15 da piazza Adriatico (rotonda Asterope). Sempre a Francavilla al Mare, lo staff dell'Ambulatorio di Diabetologia presso l'Istituto Padovano di piazza San Franco, giovedì 14 (ore 9-12), sarà a disposizione per fornire informazioni e una prima valutazione per prevenire o curare la malattia diabetica. L'équipe del Centro diabetologico territoriale sarà a disposizione a Chieti mercoledì 13 nell'ex ospedale Pediatrico (ore 9-12).