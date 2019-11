Tirabassi dimesso da ospedale Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 7 NOV - Giorgio Tirabassi, l'attore ricoverato venerdì scorso all'ospedale di Avezzano a seguito di un infarto, è stato dimesso ieri sera 'in ottime condizioni cliniche' come recita il bollettino medico.

Il noto personaggio del mondo dello spettacolo, al momento di lasciare l'ospedale, ha ringraziato l'équipe medica del reparto di cardiologia-Utic-emodinamica, diretto dal dr.

Giuliano Valentini, composta da Sabrina Bencivenga, Elvasio Berardini, Michele Carrozza, Cristiana Ippoliti, Valerio Lucci, Romina Murzilli, Lazzaro Paraggio, Elisa Salustri e Flavio Tiburzi. I ringraziamenti dell'attore, oltre ai medici, hanno riguardato tutti gli altri operatori che l'hanno assistito, vale a dire gli infermieri e il personale ausiliario. Il direttore sanitario dell'ospedale, dr.ssa Lora Cipollone, dal momento dell'arrivo in ospedale di Tirabassi fino alle sue dimissioni, ha coordinato tutte le fasi interne e garantito la privacy al celebre degente.