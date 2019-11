Grande Pescara: Fidanza, Municipi per tutelare identità

(ANSA) - PESCARA, 7 NOV - "Potrebbero esserci tre Municipi che fanno capo ad un Municipio unico, con un'unica gestione finanziaria e patrimoniale". Lo dice, in un'intervista all'ANSA, il neo presidente della commissione Statuto dell'assemblea costitutiva della Nuova Pescara, Enzo Fidanza, parlando del possibile assetto organizzativo nella nuova realtà.

Se la Grande Pescara non potrà essere una città metropolitana in quanto non raggiunge il limite minimo di 250mila abitanti previsto dalla legge nazionale, il sistema organizzativo potrebbe essere analogo: "La legge regionale, infatti - sottolinea - dà un'indicazione, ma non imposizioni. Parla di Municipi, anche in forma elettiva diversa. Un po', mi si passi il termine, come i vecchi Consigli di Quartiere. Questo consentirebbe ai territori di mantenere la propria identità e la propria rappresentatività".(ANSA).