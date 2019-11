Fidanza,Jova Beach modello nuova Pescara

(ANSA) - PESCARA, 7 NOV - "Anche il Jova Beach Party di Montesilvano, che ha portato sul territorio decine di migliaia di persone, è un esempio di come funzionerebbero le cose con la Grande Pescara". Lo afferma il neo presidente della commissione Statuto della Nuova Pescara, Enzo Fidanza, sottolineando come, fatte salve le dure critiche che pure ha sollevato, sia stato un modello di evento di un'area metropolitana e non di una sola città. Fidanza parla infatti di viabilità, parcheggi, trasporti.

"Se non fossero intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Pescara, Montesilvano sarebbe andata in tilt". ''Pescara è Pescara, Montesilvano ha vocazione turistica e forte ricettività. Spoltore ha la cultura, ha la storia ed ha il terziario. Valorizzando le diverse vocazioni tutti hanno da guadagnare". Il neo presidente parla anche di una Grande Pescara a "cemento zero: il consumo del territorio è finito, è il tempo della riqualificazione e c'è molto da riqualificare, nel rispetto delle vocazioni e delle identità dei territori".