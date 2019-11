Rinasce Tortella, attiva storica Ortona

(ANSA) - PESCARA, 6 NOV - Riapre Tortella, storica azienda che produce macchine agricole e ricambi, nello stabilimento originario di Ortona (Chieti). La proprietà intellettuale e il marchio dell'azienda, che cessò le proprie attività nel 2015 dopo circa 70 anni, nel 2017 sono stati rilevati dal gruppo Marasca, che a maggio scorso ha acquistato anche lo storico capannone, dove a breve ripartirà la produzione. Stamani la presentazione in conferenza stampa, nella sede di Confindustria Chieti Pescara, da parte di presidente e Ceo di Marasca Group, Carlo ed Enrico Marasca.

Al momento i dipendenti della nuova Tortella sono una decina, che saliranno ad almeno trenta nel prossimo biennio. Il mercato di riferimento, oltre all'Italia, è l'estero: ad oggi sono state effettuate vendite in 14 Paesi. Nello stabilimento di Ortona, in via Civiltà del Lavoro, saranno realizzate progettazione e produzione e saranno presenti anche gli uffici direzionali e commerciali.