Marsilio,gare case popolari senza soldi

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - "Dal primo gennaio 2019 non c'è più un soldo per le case popolari e mi autodenuncio perché noi abbiamo fatto gare senza coperture di spesa e tutto ciò nell'attesa, durata almeno almeno 4 mesi, che il commissario Farabollini rinnovasse l'ordinanza che pochi giorni fa ci ha mandato per mail in bozza. Noi abbiamo fatto molto più del nostro dovere, perché se avessimo dovuto seguire la normativa non avremmo fatto un solo progetto".

Lo ha riferito in Commissione Ambiente della Camera il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio relativamente al decreto 123/2019 sulla ricostruzione dei territori dell'Italia centrale.