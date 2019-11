L'Aquila ricorda agenti uccisi a Trieste

(ANSA) - L'AQUILA, 4 NOV - Circa duecento persone, tra cui molti poliziotti e rappresentanti delle altre forze dell'ordine, hanno partecipato nel pomeriggio, davanti alla sede della questura dell'Aquila, "a una manifestazione statica con fiaccolata" per ricordare, a un mese dalla loro morte, i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi il 4 ottobre scorso a Trieste.

La cerimonia è stata promossa dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, SIULP, SAP, FSP, SIAP, SILP per la Cgil e Uil Polizia. "Abbiamo promosso questa manifestazione per ricordare i due colleghi che hanno perso la vita a Trieste - ha spiegato il segretario provinciale del Siulp L'Aquila Annalisa Tracanna - Ci è sembrato giusto dedicare questo evento ai due colleghi e a tutti i caduti della polizia nell'adempimento del loro dovere". Intervenuti il sindaco Pierluigi Biondi e il prefetto Giuseppe Linardi. Toccante la lettura, da parte di alunni della media 'Alighieri' di pensieri di solidarietà e ricordo. Poi esibizione della corale Gran Sasso.