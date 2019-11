Cc, 4 arresti per detenzione eroina

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 4 NOV - Blitz antidroga dei carabinieri di San Benedetto del Tronto con l'ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pesaro e di un elicottero del quinto Elinucleo di Pescara. Arrestate quattro persone: una donna di San Benedetto del Tronto, una coppia di Martinsicuro (Teramo) e un pakistano residente nell'Anconetano, In esecuzione di un'ordinanza del gip, su richiesta della Procura di Ascoli Piceno, tre sono finiti in carcere, la quarta persona ai domiciliari. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di detenzione illecita di stupefacenti in concorso: secondo gli investigatori avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio a San Benedetto del Tronto, con decine di clienti riforniti giornalmente che sono stati tutti segnalati come assuntori alle Prefetture di Ascoli Piceno e di Teramo. Oltre alle misure cautelari odierne, durante le indagini erano già state arrestate in flagranza 3 persone per detenzione di stupefacenti e sequestrati quasi 2 etti di eroina.