Teatro in'trasferta',al via dal Fenaroli

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 3 NOV - "Grande successo l'apertura venerdì della stagione teatrale del Fenaroli di Lanciano". Così Federico Fiorenza presidente del Teatri Riuniti d'Abruzzo (Tra) parlando anche del progetto 'navetta' che consente lo 'scambio' di pubblico con il teatro Marrucino di Chieti. "Due sold out ieri e venerdì che per me sono un successo e una gioia grazie anche a Leo Gullotta, straordinario attore con un grande cuore", spiega Fiorenza. Allestimento importante che ha portato in scena le maschere pirandelliane di 'Pensaci Giacomino', un inno alla vita senza inutili finzioni con un magistrale Leo Gullotta e la Compagnia di Michele Gentile. "È solo l'incipit - dice Fiorenza - di una stagione teatrale che prevede anche scambi di pubblico grazie ad un servizio navetta tra Chieti e Lanciano con il Marrucino con il quale abbiamo programmato un cartellone che consente di assistere il venerdì agli spettacoli a Lanciano, sabato e domenica a quelli del Marrucino con sconti per gli abbonati in 'trasferta' ".