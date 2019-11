Tennis, Picchione in finale Itf Tabarka

(ANSA) - L'AQUILA, 2 NOV - Impresa dell'aquilano Andrea Picchione nel torneo Itf Future di Tabarka (15.000 dollari, terra): l'allievo di Giorgio Galimberti, che lo accompagna personalmente in questa trasferta in Tunisia, ha centrato per la prima volta l'ingresso in finale in un torneo del circuito professionistico. Dopo aver eliminato all'esordio per 6-2 6-3 Lorenzo Bocchi, sesta testa di serie, aver sconfitto per 6-4 6-1 al secondo turno il rumeno Petru-Alexandru Luncanu e aver superato in rimonta (2-6 6-1 7-5) nei quarti il francese Mathieu Perchicot, numero 444 del ranking Atp e secondo favorito del tabellone, il 21enne aquilano si è imposto in tre set anche sull'ungherese Peter Nagy, terza testa di serie: 6-2 4-6 6-1 il punteggio con cui il giocatore della San Marino Tennis Academy ha staccato il pass per l'ultimo atto del torneo, nel quale domenica a contendergli il titolo troverà il romeno Nicholas David Ionel, numero 7 del seeding, che in semifinale ha sgambettato a sorpresa Fabrizio Ornago, prima testa di serie.