Incidente su A14 altezza Vasto, feriti

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 1 NOV - ++RIAPERTO IL TRATTO DELLA A14 interessato alle 15:30 da un incidente tra Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Bari al Km 448 con 8 autovetture coinvolte e 7 persone ferite. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Alcune delle persone ferite sono state trasportate con due ambulanze per accertamenti all'ospedale San Pio di Vasto.