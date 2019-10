Rigopiano, designato giudice unico

(ANSA) - PESCARA, 31 OTT - Designato giudice unico il gup Gianluca Sarandrea, in vista della riunione del procedimento sull'inchiesta bis, per depistaggio e frode processuale nelle indagini sul disastro dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), con il procedimento principale che conta 25 imputati, accusati a vario titolo di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni plurime colpose, falso ideologico, abuso edilizio, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio e altri reati minori. E' la decisione del presidente del tribunale di Pescara Angelo Bozza, resa nota oggi in udienza dal gup Antonella Di Carlo. Sarandrea, che già si sta occupando del procedimento nato dall'inchiesta madre, formalizzerà la riunione del procedimento e si occuperà del nuovo procedimento riunito.

Dopo la riunione dei due tronconi, il procedimento sulla tragedia del resort, crollato sotto una valanga il 18 gennaio 2017, vedrà salire gli imputati a quota 29 persone, più la società Gran Sasso Resort & Spa. Prossima udienza il 29 novembre 2019.