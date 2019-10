Parchi:Imprudente, aree protette da difficoltà a opportunità

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 30 OTT - "Il Parco della Maiella ha fatto passi da gigante in questi anni adesso però c'è la necessità di un cambio di passo". Lo ha detto l'assessore regionale con delega ai Parchi e Riserve, Emanuele Imprudente, oggi nel corso dell'insediamento ufficiale del nuovo presidente del Parco della Maiella Lucio Zazzara. "Crediamo fermamente in un'azione politica nuova, dove al centro delle politiche del parco dovranno esserci le relazioni con sindaci e con i Comuni.

Deve essere ancora più forte di prima quel legame e quella necessità di costruire insieme, passando da una condizione di chi vede il parco ancora come una difficoltà e che cominci un percorso che faccia capire che è il momento delle opportunità".

