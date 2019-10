Parchi: presidente Marsilio, non devono essere isole chiuse

(ANSA) - SULMONA(L'AQUILA), 30 OTT - "Negli anni passati c'è stata troppa distanza tra il Parco e il territorio, anche perché per troppi anni l'incapacità di arrivare ad una definizione dei piani di assetto, dei metodi di gestione, comportava una serie di pesanti vincoli, con il blocco di molte attività economiche di sviluppo dei territori dei comuni e dei piani regolatori". LO ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio nel corso dell'insediamento del nuovo presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara. "Tutto questo aveva fatto maturare nel territorio un'ostilità e un risentimento nei confronti del Parco che invece dovrebbe essere la benedizione di questo territorio.

Una parte di questo percorso è stata fatta, sono stati registrati passi in avanti, ora dobbiamo completare questo percorso per far tornare il parco alle sue originarie premesse e promesse. Abbiamo tre parchi nazionali e decine di riserve regionali - ha proseguito Marsilio - credo che tutto questo patrimonio debba essere messo a regime e i parchi non devono essere isole chiuse nei loro perimetri anche per la contiguità delle aree protette e se i tre parchi abruzzesi riusciranno a ragionare insieme, anche nei progetti comuni da presentare al ministero e all'Europa, questo non può che fare bene alla nostra regione".(ANSA).