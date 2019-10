Morte Fagnano: Autismo Abruzzo onlus, una persona speciale

(ANSA) - L'AQUILA, 29 OTT - "Umile, attento e sempre disponibile. Sempre al fianco delle famiglie con autismo. A lui dobbiamo l'apertura del centro per l'autismo di Teramo. Una persona speciale che aveva tracciato anche il percorso per il durante e dopo di noi". Così l'associazione Autismo Abruzzo Onlus descrive Roberto Fagnano, direttore del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo morto oggi a Teramo. "Lo abbiamo incontrato l'ultima volta al Tavolo Tecnico regionale e in quella sede espresse la necessità di un censimento serio circa le tante necessità del mondo autismo nella nostra regione. Giungano ai suoi familiari, ai colleghi della Asl di Teramo e ai nuovi colleghi della Regione Abruzzo il nostro affetto e profondo cordoglio. Il ricordo del suo animo gentile resterà sempre nei nostri cuori". (ANSA).