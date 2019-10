Vincita da 5 mln euro al Gratta e Vinci

(ANSA) - TERAMO, 28 OTT - Una vincita di 5 milioni di euro è stata centrata al 'Gratta e Vinci' in una tabaccheria-bar della frazione Tintorale di Crognaleto (Teramo). Secondo quanto si è appreso, la vincita arriva dal concorso 'MaxiMiliardario' ottenuta trovando il numero vincente su un biglietto da 20 euro.

Secondo quanto riferisce la titolare della tabaccheria, che si trova lungo la statale 80 Teramo-L'Aquila tra i monti del Parco Gran Sasso Laga, Dina D'Alonzo, figlia del sindaco Giuseppe, i titolari del biglietto vincente potrebbero essere due operai di una ditta che sta effettuando in zona lavori per la ricostruzione post-sisma.