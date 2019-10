Ergastolo: Gabrielli, nostra forza è il rispetto della legge

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - "La nostra forza è il rispetto della legge. Noi siamo diversi dai criminali perché rispettiamo le leggi. Anche quelle che possono in qualche modo non sembrarci quelle più giuste e perché poi ovviamente dal mio punto di vista pensare che alcuni criminali possano in qualche modo ritornare in circolazione, senza essersi pentiti e avere fatto abiura, e quindi potendo ritornare in un circuito che potrebbe alimentare, chiaramente non mi fa dormire sonni tranquilli, però credo che il rispetto della dignità umana e il rispetto delle leggi sono gli unici elementi veri, reali che contraddistinguono lo Stato di diritto dalla barbarie del crimine". Lo ha detto il Capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli premiato oggi a Pescara nella cerimonia della 24/a edizione del "Premio Nazionale Paolo Borsellino", in merito ai pronunciamenti di Corte Europea e Corte Costituzionale sull'ergastolo ostativo. (ANSA).