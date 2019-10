Ergastolo: Francabandera, ingiusto attacco a Consulta

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - "Mi è dispiaciuto ascoltare delle critiche e quello che definisco un attacco sulla questione dell'ergastolo ostativo alla Corte Costituzionale, e tanto più alla Corte Europea, e parliamo di presidi di legalità fondamentali. E quindi anziché criticare le sentenze della Corte Costituzionale che è uno dei baluardi di legalità più importanti, cerchiamo di capire quello che ci dice perché legalità è sempre non solo nella risposta alla delinquenza e alla mafia, ma legalità è anche la risposta di uno Stato di diritto nella fase della esecuzione della pena. Questa è la differenza fra loro e noi". Lo ha detto la presidente della Corte di Appello dell'Aquila Fabrizia Francabandera, premiata questa mattina a Pescara per la 24/a edizione del "Premio Nazionale Paolo Borsellino". "Lo Stato risponde rispettando la legge - ha spiegato - anche nei confronti di chi non l'ha rispettata. La Costituzione italiana prevede che la pena tenda alla rieducazione anche del peggior mafioso. E poi allora lasciamo ai giudici, perché questo ha detto la Corte Costituzionale, caso per caso, la capacità di decidere sulle singole posizioni. Eliminiamo gli automatismi, eliminiamo le regole dall'alto e facciamo lavorare i giudici, anche se per loro è una responsabilità in più". (ANSA).