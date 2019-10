Protezione civile,cittadini protagonisti

(ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 25 OTT - I cittadini diventano protagonisti della protezione civile insieme a tecnici e istituzioni per costruire la sicurezza. È il progetto "Comunicare per proteggere" che sarà presentato il prossimo 30 ottobre al Cinema Pacifico di Sulmona, presenti il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, il capo dipartimento di Casa Italia Fabrizio Curcio, il dirigente del dipartimento di Protezione civile della Regione Abruzzo Silvio Liberatore, il direttore dell'Ufficio ricostruzione dei comuni del cratere, Raffaello Fico. A concludere i lavori il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Al progetto partecipano i Comuni peligni. Nella mattinata del 30 il progetto sarà proposto agli studenti con presentazione di una App con cui i cittadini potranno interagire nella segnalazione di eventi calamitosi e rischi conseguenti. Alle 16 relazioni sul laboratorio partecipato per la sicurezza dei cittadini e sul lancio della sfida nell'utilizzo della tecnologia per ridurre i rischi e salvare vite.