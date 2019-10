Nuova Pescara: centrosinistra, centrodestra destra spaccato

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - ''Oggi doveva essere votata, dopo due sedute andate a vuoto, la presidenza della Commissione Statuto per la Grande Pescara; il candidato proposto dal Sindaco Masci e dalla maggioranza, appoggiato anche da noi del centrosinstra, doveva essere il promotore del Referendum sulla Grande Pescara - il consigliere comunale - Carlo Costantini. Da due sedute, e con quella di oggi siamo a tre, non si trova una maggioranza favorevole a questa proposta, partita dal Sindaco Masci. Il centrodestra è spaccato ed oggi Carlo Costantini ha ritirato la propria disponibilità a diventare Presidente della Commissione, dopo che Masci gli ha comunicato che non vi è più una concordanza all'interno della maggioranza sul suo nome'' Lo dichiarano a nome del centorosinistra pescarese Giacomo Cuzzi, Francesco Pagnanelli, Stefania Catalano, Piero Giampietro (Partito Democratico) Marinella Sclocco, Mirko Frattarelli (Sclocco Sindaco) Giovanni Di Iacovo (Città Aperta).

''Sono emerse ulteriori spaccature nel corso della commissione tra Lega e Forza Italia, infatti la Lega di Montesilvano ha candidato Walter Cozzi e Forza Italia di Pescara Berardino Fiorilli; per questo è stata rinviata un'ennesima volta la Commissione. "E' gravissimo che siamo arrivati al terzo rinvio a causa delle divisioni e delle liti del centrodestra - affermano i consiglieri di opposizione - Sembra che questi rinvii siano finalizzati a rimandare o non attuare la Grande Pescara. Lo dichiarassero apertamente ai cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore che hanno votato a favore nel 2014 e annullassero la Legge Regionale di attuazione della Grande Pescara". (ANSA).