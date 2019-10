Canali, non sottovalutare destre Italia

ANSA) - PESCARA, 25 OTT - "Da storico e vedendo le cose con una prospettiva storica non sottovaluterei i pericoli di una certa Destra, perché poi c'è invece una Destra che ha tutto il diritto e la dignità di essere presente e di voler e dover anche presentare le proprie ideologie e le proprie proposte. Poi invece c'è una Destra eversiva che ha sempre sognato in qualche modo e che in Italia è una costante. Ora che si presenti come è stato negli anni Venti e Trenta sotto forma del Fascismo, o che si presenti in parte nostalgica del Fascismo ma non solo, c'è sempre però questa forma e questa tendenza forte, ma non solo in Italia, a voler ribaltare e a non voler accettare quelle che sono le regole di un Paese Democratico. Questa cosa non la sottovaluterei e la democrazia italiana farebbe bene a non sottovalutarla". Lo ha detto lo storico Mauro Canali, autore di libri su Matteotti o sulla corruzione del Regime alla presentazione del libro sulle vite di Camillo e Camille Maximilian Cianfarra, giornalisti abruzzesi tra Italia e Usa.