Judoka Quintavalle incontra studenti

(ANSA) - BUCCHIANICO (CHIETI), 24 OTT - Sarà la campionessa di judo Giulia Quintavalle, oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008 e ai Campionati Europei del 2010, ad incontrare domani i ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell'Ic di Bucchianico, per parlare dell'importanza della scelta della scuola superiore e del futuro percorso di alternanza scuola-lavoro: un confronto che intende favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere la formazione e l'orientamento scolastico, che vede fianco a fianco il mondo della scuola e quello dell'impresa. La giornata, intitolatao "Allenarsi per il futuro", infatti è il risultato di un progetto sviluppato da due aziende specializzate in tecnologie e servizi, la Bosch, e in risorse umane, la Randstad, che intendono far comprendere ai ragazzi come intraprendere il cammino verso il futuro, ascoltando la testimonianza di un'atleta che ha fatto dell'impegno un fattore di successo.