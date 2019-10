All'Aquila patrimonio arte restaurato

(ANSA) - L'AQUILA, 23 OTT - Nove appuntamenti da domani fino al 19 dicembre che racconteranno gli interventi che hanno restituito alla fruibilità i capolavori dell'arte abruzzese grazie alle mani esperte di restauratori che hanno raccolto anche il non recuperabile, ridando vita a opere considerate perdute. È il programma della 4/a edizione di 'Vive l'arte a L'Aquila', ciclo di incontri voluto dal direttore del Polo Museale Munda, Lucia Arbace, che quest'anno coinvolge gli istituti di restauro di massima eccellenza del Mibact e i restauratori tra i più eminenti nel panorama nazionale. Gli appuntamenti racconteranno gli interventi condotti su manufatti diversi per tecnica e materiali costitutivi offrendo una pluralità delle metodologie di intervento adottate sui dipinti su tavola e tela, sculture lignee policrome, manufatti lapidei, sculture dorate e dipinte in cartapesta e in terracotta. A conclusione di ogni intervento sarà possibile visitare gratuitamente il museo.