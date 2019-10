L'Aquila, visite gratuite per psoriasi

(ANSA) - L'AQUILA, 22 OTT - In occasione della giornata mondiale della Psoriasi, promossa dall'A.DI.PSO (Associazione per la Difesa degli Psoriasici), il 29 ottobre dalle 9 alle 13 i medici della Uosd di Dermatologia Generale e Oncologica dell'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila saranno disponibili, senza prenotazione con ingresso libero, ad accogliere gratuitamente pazienti per informare, orientare e conoscere le nuove opportunità di cura. Nell'unità, diretta da Maria Concetta Fargnoli, è in funzione da 15 anni un ambulatorio dedicato a diagnosi e cura della psoriasi che effettua annualmente circa 2000 visite ambulatoriali. Il centro si avvale di collaborazioni multidisciplinari, in primo piano quella Reumatologica, "per garantire ai pazienti una corretta gestione globale e presa in carico della patologia". Sono disponibili per i pazienti tutti i farmaci di nuova generazione, oltre a trial sperimentali che riguardano l'impiego di nuove molecole terapeutiche.