Jazz 'n Fall con Holland e Barron

(ANSA) - PESCARA, 22 OTT - La Stagione Musicale della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" proseguirà a novembre, con la nuova edizione di Jazz 'n Fall: un programma di grande livello che risponde al motto scelto per questa nuova vita della rassegna e che vedrà impegnati il Cross Current Trio, formato da Dave Holland, Chris Potter e Zakir Hussein (5 novembre), il Linda May Han Oh Quintet (6 novembre) e si concluderà con il concerto in piano solo di Kenny Barron e il Daniele Cordisco Organ Trio (11 novembre).