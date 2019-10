Paganica Rugby vince col Villa Pamphili

(ANSA) - L'AQUILA, 20 OTT - Il Paganica Rugby vince in trasferta con il Villa Pamphili per 12 a 7. Si sapeva che sarebbe stata una partita difficile e tale si è rivelata. I ragazzi di coach Rotellini hanno messo in campo sacrificio creando una linea difensiva impenetrabile e alla fine portando a casa il risultato per la loro soddisfazione e quella dei tanti tifosi accorsi a Roma per sostenerli. "Abbiamo giocato con una squadra difficile, forte nei contenuti e speculare a noi come tipologia di gioco, intensità e velocità - commenta Rotellini - Siamo stati bravi nella gestione del dominio territoriale nel primo tempo e in parte del secondo, poi abbiamo perso un po' l'attenzione soprattutto nel regolamento concedendo troppi calci di punizione agli avversari. Di contro, devo complimentarmi con i ragazzi per la grande attenzione e per lo spirito di sacrificio che hanno dimostrato. Lavoreremo in settimana per correggere gli errori fatti rafforzando anche i punti di forza emersi oggi".