'Bibliotechina' donata a Pediatria Vasto

(ANSA) - CHIETI, 20 OTT - Prosegue la consegna delle 'bibliotechine negli ospedali abruzzesi da parte di Metamer.

Dopo quelle donate al "SS. Annunziata" di Chieti lo scorso luglio e al 'Renzetti' di Lanciano (Chieti) ai primi di ottobre, anche la Pediatria dell'ospedale di Vasto (Chieti) ha il suo spazio con libri per i piccoli ospiti del reparto. Al termine del progetto saranno sei le biblioteche donate agli ospedali abruzzesi. La consegna della nuova biblioteca è avvenuta alla presenza del direttore della Pediatria Lidio D'Alonzo, di Nicola Fabrizio e Michael Rossi per MetaMer e Yuri Gozzini per Giunti.

Il progetto è possibile proprio grazie alla collaborazione fra Metamer e le Librerie 'Giunti al punto', nell'ambito dell'iniziativa "Aiutaci a crescere" promossa dalla Giunti. Per diffondere quindi il piacere di leggere già dalla giovane età nonché per alleviare le giornate in un reparto ospedaliero.