C.Destra: Marsilio,governo si regge solo per evitare il voto

(ANSA) - PESCARA, 19 OTT - "Vado convintamente a manifestare, come feci già il giorno della costituzione di questo governo perché i fatti ci danno ragione: si regge solo per impedire il voto, è un tutti contro tutti, evitano di andare alle elezioni perché sanno che le perderebbero rovinosamente". E' quanto afferma il presidente d'Abruzzo Marco Marsilio in merito alla riunione delle forze di centro destra oggi a Roma.

Per Marsilio, già deputato di FdI, ci sono motivi di contrasto al governo giallorosso anche per ciò che accade in Abruzzo: "Proprio ieri ha lamentato l'annuncio di un decreto sul sisma del quale nessuno ci ha avvertito e che abbiamo saputo per via traversa da alcuni parlamentari di opposizione - commenta - Spero solo che Conte mantenga le promesse fatte, non solo a me, di riunire tutti quanti i soggetti che hanno a che fare col terremoto. Se la risposta è questo decreto striminzito per sistemare solo un pezzo dei problemi non è l'atteggiamento giusto per risolvere le cose".