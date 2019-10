C.Destra: D'Eramo, manifestazione popolo

''Una grande manifestazione di popolo, dell'Orgoglio Italiano.

Oggi manifestiamo contro il Governo dell'inciucio e del palazzo, contro il governo delle tasse. Stiamo andando a a Roma per sostenere l'azione e la proposta politica di Salvini". Così il deputato della Lega e coordinatore regionale, Luigi D'Eramo, da uno dei 26 autobus che lo sta portando con centinaia di militanti abruzzesi a Roma per partecipare, nel pomeriggio, alla manifestazione contro il governo. "C'è clima di festa, partecipazione, entusiasmo: è una giornata molto importante per il nostro Paese. Casapound e il saluto romano? La piazza è aperta a tutti coloro che vogliono contestare il Governo e che vogliono appoggiare la Lega. Fare riferimenti a ideologie ormai fuori tempo non appartiene a questa manifestazione, noi vogliamo parlare di cose concrete come la sicurezza, il lavoro, la difesa dei confini, cambiare questa Europa che non ci piace, turismo, le pensioni, sostegno a famiglie e imprese".