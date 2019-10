Zafferano, ecco raccolta a Navelli

(ANSA) - S.PIO DELLE CAMERE (L'AQUILA), 17 OTT - Sesta edizione della manifestazione che fa scoprire territorio e tradizioni con al centro l'esperienza della coltivazione dell'Oro rosso. Il Comune di S.Pio delle Camere e l'Associazione Culturale Le Vie dello Zafferano in uno spirito di valorizzazione del borgo di San Pio e della cultura locale promuovono l'evento clou dell'autunno nel momento magico della fioritura dello zafferano. Sabato 26 ottobre, torna la sfida: anche l'edizione 2019 si aprirà con il terzo Campionato di raccolta dello Zafferano. Una gara a tempo tra i produttori locali ed il campione 2018 sull'arte di cogliere i crochi. Il campione in carica da battere questa volta è Alfonso Papaoli dalle terre di Navelli. Per la vigilia della festa i Ristoranti delle Vie dello Zafferano proporranno nei loro locali un menù degustazione completo, dall'antipasto al dolce, sull'Oro Rosso d'Abruzzo. Le aziende agricole e i coltivatori locali accoglieranno i visitatori che vorranno vivere l'esperienza secolare della raccolta.