Autonomia: Boccia,entro fine anno legge quadro in Parlamento

(ANSA) - PESCARA, 18 OTT - "Entro fine anno vorrei portare in Parlamento la legge quadro che consente un'attuazione dell'autonomia differenziata in una cornice da stato unitario che permette a ogni regione di camminare con i propri ritmi e di fare le proprie scelte rispetto all'idea di sviluppo che si ha".

Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, a Pescara, dove ha incontrato il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio. "Se la legge quadro dovesse essere approvata dal Parlamento - sottolinea - da gennaio, per quanto mi riguarda, può iniziare la fase del confronto che dipenderà dal ritmo che le Regioni stesse imporranno: potrà prendere un mese, un anno o i tre anni della legislatura fino al 2023. Mi auguro che le regioni che si erano fermate riaprano il sipario del confronto istituzionale e valutino se e come rilanciare la sfida". (ANSA).