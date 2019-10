Scontro in Molise, muore dopo un mese

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 15 OTT - Una donna di 59 anni, coinvolta un mese fa insieme al marito in un incidente stradale lungo la Trignina, è morta ieri nell'ospedale di Vasto.

L'incidente era avvenuto nei pressi dello svincolo di Roccavivara (Campobasso) lungo la Statale 650 Fondovalle Trignina quando la Fiat Panda condotta dal consorte si era scontrata con un carro attrezzi. Dopo un primo ricovero a Vasto, la donna era stata trasferita all'ospedale di Chieti per essere dimessa al termine di un breve periodo di degenza. Al momento non risultano provvedimenti della magistratura; la salma si trova all'obitorio del nosocomio vastese dove dovrebbe essere eseguito un riscontro diagnostico, richiesto dal responsabile del Pronto Soccorso dell'ospedale di Vasto, Augusto Sardellone.

La famiglia della donna, originaria di Roccavivara, risiede a San Salvo (Chieti) e si è rivolta a un legale per le tutele del caso.