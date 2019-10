Pnalm: Cannata, lavorare su conservazione e valorizzazione

(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 14 OTT - Visita istituzionale del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, oggi alle 15, a Pescasseroli, alla sede del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm), per incontrare il nuovo presidente, Giovanni Cannata, già rettore dell'Università del Molise, nominato dallo stesso Costa con Decreto dell'8 ottobre scorso.

Oggi l'insediamento di Cannata, con l'incontro della Comunità del Parco, del Consiglio Direttivo e dei dipendenti dell'Ente, presente il direttore, Luciano Sammarone. "Tra le cose più urgenti da affrontare c'è l'approvazione del Piano del Parco" ha detto Cannata all'ANSA parlando delle priorità, sottolineando poi la necessità di "lavorare su tutte le tematiche inerenti la conservazione, ma anche la valorizzazione" del territorio del Parco, dal punto di vista economico, sociale e culturale, per individuare le migliori strategie per "coniugare la mera conservazione con il processo di valorizzazione di questa bellissima realtà". (ANSA).