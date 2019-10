A24, chiusura rampa uscita Teramo Est

(ANSA) - L'AQUILA, 14 OTT - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche da effettuare presso lo Svincolo di Teramo Est dell'autostrada A24, dalle ore 10 alle ore 16 circa di martedì 15 ottobre sarà disposta la chiusura della rampa di uscita dall'A24 per i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Roma e diretti verso la viabilità ordinaria della città di Teramo. Per il traffico proveniente dall'autostrada A24 e diretto verso la viabilità ordinaria di Teramo sarà possibile usufruire dello Svincolo di Teramo Ovest.