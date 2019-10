Terza edizione Premio L.D'Amico-Parrozzo

(ANSA) - PESCARA, 11 OTT - Sarà lo scrittore e regista Giacomo Battiato l'ospite d'eccezione della terza edizione del "Premio Letterario nazionale Luigi D'Amico - Parrozzo". Durante la cerimonia di premiazione a Pescara, domenica prossima 13 ottobre, riceverà il premio come esempio della 'Identità culturale del nostro tempo'. Oltre 90 i volumi valutati dalla Giuria, composta da Giovanni D'Alessandro (presidente) e dalle docenti in materie letterarie Paola Di Biase, Diomira Mambella e Rossella Vlahov. Gli altri premiati: sezione Letteratura per ragazzi Beniamino Cardines; sezione Saggistica Domenico Palermo; vincitore Opera Prima è Consuelo Valenzuela; premio speciale della Giuria ad Alan Rossi; premio Abruzzo Natura a Edoardo Micati; premio Cultura e territorio all'11/o Reparto Volo Polizia di Stato. La cerimonia di premiazione il 13 ottobre, alle 10:30 nella Salette Dannunziane "Ritrovo del Parrozzo", locale storico d'Italia, in viale Pepe 41. Interverrà anche Pierluigi Francini, storico imprenditore pescarese.