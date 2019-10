Enel con Marevivo per Torre Cerrano

(ANSA) - PINETO (TERAMO), 10 OTT - Trentasei dipendenti Enel si allontaneranno per un giorno dalle scrivanie o dagli abituali luoghi di lavoro per ritrovarsi sulla spiaggia dell'area marina protetta di Torre del Cerrano, in collaborazione con Marevivo per pulire il litorale soprattutto dalla plastica.

L'appuntamento è per domani, venerdì 11 ottobre. L'iniziativa fa parte del programma di 'Volontariato Enel' che nel 2019 ha già coinvolto oltre 600 dipendenti in tutta Italia. I Volontari Enel contribuiranno alla pulizia di un tratto del litorale dai rifiuti che si accumulano durante l'anno, abbandonati o riportati dai flutti. Le attività saranno effettuate sotto la supervisione degli esperti di Marevivo, che realizzeranno anche un percorso di educazione ambientale, spiegando ai volontari quanto sia importante rispettare e preservare il delicato equilibrio dell'ecosistema costiero.