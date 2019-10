Concorso sul latte in scuole 3 regioni

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 OTT - Le scuole primarie e secondarie di primo grado di Abruzzo, Molise e Puglia per il Concorso 'Il Valore del Latte', giunto alla 29ma edizione, promosso da Del Giudice. L'evento è patrocinato dal ministero dell'Istruzione, dall'Ufficio scolastico regionale di Molise e Abruzzo e dal Comune di Termoli. Il tema di quest'anno è: 'Latte da Oscar. Aggiungi latte e latticini sul set di un film, in un cartone animato, una serie Tv, un documentario. Ritocca il copione, la colonna sonora, le immagini. Gioca per vincere i premi e la simbolica statuetta….de Il Valore del latte'. Le scuole dovranno inviare gli elaborati entro il 30 aprile del prossimo anno presso lo stabilimento di Termoli dell'azienda.

L'iniziativa punta a promuovere l'importanza del consumo di cibi nutrienti, di qualità tra gli alunni delle scuole e, soprattutto, il valore di un'alimentazione equilibrata, indispensabile per una crescita sana.