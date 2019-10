Sequestro discarica abusiva a Elice

(ANSA) - PESCARA, 9 OTT - Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale - NIPAAF di Pescara, a seguito di segnalazione di un privato cittadino e di apposito sopralluogo, hanno sottoposto a sequestro, già convalidato dal pm, Paolo Pompa, un'area demaniale lungo il fiume Fino ed hanno presentato alla procura di Pescara una denuncia a carico di ignoti. Si tratta di una discarica abusiva, di 1.200 metri quadrati, situata in prossimità della strada comunale Cocciagrasso di Elice (Pescara), costituita da cumuli di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui centinaia di lastre tipo 'Onduline' anche in frantumi, presumibilmente con presenza di amianto, parti di mobilio, di elettrodomestici, di autovetture e rifiuti urbani. Oltre alla caratterizzazione dei rifiuti, che avverrà con l'intervento dell'Arta, ed avendo trovato tra i rifiuti dei riferimenti particolari a ditte o persone, si procederà ad effettuare ulteriori accertamenti per trovare i responsabili del reato.