Turismo, Cna Abruzzo al Ttg di Rimini

(ANSA) - PESCARA, 8 OTT - I percorsi del turismo esperienziale abruzzese sbarcano al TTG di Rimini, la grande Fiera dedicata alla promozione e commercializzazione del settore, e che ogni anno propone le novità del mercato agli operatori del settore: tour operator, compagnie aeree, albergatori, agenti di viaggi, bus operator ed enti di promozione del territorio. Alla manifestazione che aprirà i battenti domani sarà protagonista anche l'Abruzzo con la Cna. "È una grande occasione e come Cna Abruzzo - ha detto il presidente Savino Saraceni - chiediamo molto in questa iniziativa che deve essere e deve rappresentare un ulteriore trampolino di lancio per il movimento turistico esperienziale che ci vede anche lavorare per innovare le figure e i profili professionali degli operatori che operano in questo settore. In questo caso parliamo della figura dell'accompagnatore ciclo-turistico, riconosciuto anche dalla Regione Abruzzo. A Rimini la confederazione artigiana abruzzese sarà protagonista".