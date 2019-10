Sparatoria Questura, fiaccolata a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 8 OTT - Nella serata di ieri le organizzazioni sindacali SAP, SIULP, SIAP, FSP, hanno organizzato un sit-in/ fiaccolata davanti la Questura di Teramo in ricordo dei due colleghi, Agente Scelto Pierluigi Rotta, 34 anni di Napoli e Agente Matteo Demenego, 31 anni di Velletri, "uccisi nell'adempimento del proprio dovere da un criminale nel pomeriggio di venerdì della scorsa settimana, a Trieste in una sparatoria in Questura". "È ora di garantire - scrivono i sindacati in una nota - atti concreti per tutelare i rappresentanti dello Stato e tutti i cittadini rispettosi della legge, certezza della pena per scoraggiare chi delinque. Ai cittadini ed ai poliziotti va dato un segnale di rassicurazione e di incentivazione affinché tutti sappiano che chi non rispetta la legge e la vita umana nel nostro Paese non avrà più sconti, senza trascurare che da tempo viene chiesto a gran voce dotazioni idonee perché si ha bisogno di maggiori tutele".